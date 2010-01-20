Янукович попросить Ахметова поділитися з бідними

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що спроможний і готовий взяти на себе на посту глави держави відповідальність за розвиток України на найближчі 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з активом Партії регіонів Харківської області.

«Я хочу взяти цю відповідальність. Я розумію, це важко виконати», - зазначив він, говорячи про перспективи виконання своїх президентських програмних засад. Водночас, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «у житті звик братися за важкі питання і їх вирішувати».

«Я зобов’язуюся виконати свою президентську програму за десять років, закласти потужний фундамент для подальшого розвитку нашої держави», - заявив кандидат у президенти.

Серед найголовніших труднощів, «ворогів» для України на сучасному етапі він назвав бідність. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що заяви прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про боротьбу з олігархами як головними ворогами України є популістськими. «Нехай вона порахує своїх олігархів – скільки їх у неї. Головний наш ворог – не політики - наші опоненти, а бідність. А багатих ми повинні попросити поділитися з бідними», - вважає лідер Партії регіонів.