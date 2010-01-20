З Гаїті додому повертаються троє українців

Троє громадян України, які напередодні землетрусу прибули на Гаїті у службових справах, повертаються в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

19 січня за сприяння МЗС України і закритого акціонерного товариства „Українські вертольоти” троє громадян України о 18.00 за київським часом на гелікоптері вищеназваного товариства залишили зону стихійного лиха і були доставлені до Санто-Домінго (Домініканська Республіка).

В аеропорту Санто-Домінго громадян України зустрів почесний консул України у Домініканській Республіці та надав їм необхідну допомогу.

Сьогодні троє українців рейсом Санто-Домінго - Париж вилетіли з Домініканської Республіки до Франції, де, за дорученням міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА, їх зустрінуть консульські співробітники Посольства України у Франції з метою надання необхідної допомоги.

Прибуття наших співвітчизників на Батьківщину має відбутися найближчим часом.