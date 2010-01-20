У Ющенка до п'ятниці думатимуть, за кого голосувати

У п’ятницю, 22 січня, на засіданні Ради “Нашої України” буде прийнято рішення щодо підтримки/непідтримки когось із кандидатів на пост Президента України в другому турі.

Про це в інтерв’ю “Лівому берегу”повідомив заступник керівника штабу кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Так, на запитання “Знаєте, за кого будете голосувати у другому турі?”, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів: “У середу (20 січня – УНІАН) відбудеться президія, а в п’ятницю (22 січня – УНІАН) буде скликана Рада НСНУ, де і буде прийнято рішення – ми будемо підтримувати когось із кандидатів, чи будемо голосувати проти обох кандидатів”.

Розповідаючи про подальші плани НСНУ, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що Центральний штаб НСНУ готуватиметься до місцевих виборів і до парламентських виборів. “Рішення прийняті уже давним-давно, підписані відповідні документи про створення штабів на одні та інші вибори і т.д. Робота ведеться. Ви, мабуть, знаєте, що виборча кампанія зараз була побудована на основі “Нашої України”.

На зауваження журналіста, що на парламентських виборах за партію голосує половина тих людей, які віддають голос за лідера, і що таким чином, НСНУ ледве долає 3-відсотковий бар’єр , Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів: “Якщо бути відвертим, то ми весь час проводили соціологічні опитування. Сьогодні я можу вам сказати про те, що В.ЮЩЕНКО як політик ідентифікується на 25% із «Нашою Україною» і на 10% із Юлією ТИМОШЕНКО. Це показали щотижневі соціологічні дослідження, які ми проводили. Розмови про те, хто кого куди витягує і хто кого топить, залишилися в далекому минулому – 2001-2002 роках”.