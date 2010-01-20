Тігіпко вже думає про вибори мера Києва
13:25, 20 січня 2010Політика
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Політик вважає столицю цікавим полем для дій
Голова партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявив, що його команда братиме участь у виборах мера Києва і Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.
«Те, що ми братимемо участь у виборах мера Києва, - це однозначно, і у всій київській владі. Але піду я чи піде хтось, кого ми підтримаємо, - це питання перспективи. Зараз про це говорити зарано», - сказав С.ТІГІПКО.
Він вважає Київ цікавим полем для дій, тому що, «маючи важелі впливу, можна багато що змінити в місті».
На питання журналіста про участь в наступних президентських виборах, С.ТІГІПКО сказав: "Про це ще зарано говорити. Ще великий термін попереду".
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