Тігіпко вже думає про вибори мера Києва

Голова партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявив, що його команда братиме участь у виборах мера Києва і Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Те, що ми братимемо участь у виборах мера Києва, - це однозначно, і у всій київській владі. Але піду я чи піде хтось, кого ми підтримаємо, - це питання перспективи. Зараз про це говорити зарано», - сказав С.ТІГІПКО.

Він вважає Київ цікавим полем для дій, тому що, «маючи важелі впливу, можна багато що змінити в місті».

На питання журналіста про участь в наступних президентських виборах, С.ТІГІПКО сказав: "Про це ще зарано говорити. Ще великий термін попереду".