Тимошенко зробила пропозицію Тігіпку

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Сергію ТІГІПКУ, який зайняв третє місце за результатами першого туру голосування на виборах глави держави, очолити уряд після обрання її Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я запропонувала Сергію ТІГІПКУ не тільки об’єднати програми і об’єднати наше бачення розвитку України, не тільки бути йому надійним партнером в цій важкій, але вдячній роботі, я запропонувала йому також посаду прем’єр-міністра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку кандидата, її передвиборча програма на 90% співпадає з передвиборчою програмою С.ТІГІПКА, а також з програмними засадами інших кандидатів від демократичних сил: Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА і Людмили СУПРУН.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулась до всіх демократичних сил та їх лідерів об’єднатися у другому турі задля перемоги та забезпечення європейського курсу розвитку України.

«Я пропоную вам забути будь-які протистояння, будь-які образи – вони не варті сьогодні цього перед обличчям можливого підступу послаблення нашого суверенітету», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.