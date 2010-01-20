Тимошенко не бачить потреби розпускати парламент

Кандидат у президенти, чинний прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бачить доцільності у розпуску Верховної Ради після завершення президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання про можливі умови інших демократичних кандидатів щодо розпуску парламенту у відповідь на підтримку їхніми виборцями у другому турі кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я впевнена, що країна вже втомилася від нестабільності, від перманентних виборів, від колотнечі, від протистояння, від чорного бруду і піару, від усього, що не дає людям нормально жити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти впевнена, що після завершення президентської кампанії у парламенті буде створено стабільну демократичну більшість, яка зможе проводити в життя її передвиборчу програму, яка базується на п’яти головних пріоритетах.

«Пріоритети чітко визначені, законопроекти знаходяться в парламенті, і ми розблокуємо їхнє прийняття», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.