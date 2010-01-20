Ющенко розказав губернаторам про хліб, сало і пустоцвіти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що між кандидатами на пост глави держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Юлією ТИМОШЕНКО немає жодної різниці, і вони не сповідуватимуть національно-демократичні цінності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з губернаторами, яка проходила у Секретаріаті Президента.

«Я не відрізняю цінності В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО, чи ми говоримо про нашу демократію, національне відродження, європейську інтеграцію – це все маска, спекуляції, щоб краще провести агітацію, але це не є внутрішнім мірилом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав політику цих двох кандидатів у президенти “політикою колонізації країни, політикою, спрямованою на втрату незалежності країни”.

Тому в даному випадку принцип голосування «або-або» не працюватиме, сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, мають бути інші цінності, і це ускладнює фактор політичної стабільності в країні.

«Буде розігруватись велика політична спекуляція, буде розігруватись маскування, щоб забрати голоси», - підкреслив глава держави.

Він зауважив, що після першого туру виборів на перший план вийшли такі цінності, як «хліб, сало і пустоцвіти».

Тому В.ЮЩЕНКО не може назвати це поразкою демократичних сил.

Водночас він сказав, що інколи поразка є поштовхом для консолідації демократичних сил. «Нічого так не може консолідувати національні сили, як вибори 2010 року», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що в День соборності України виступить із промовою з цього приводу перед громадою.