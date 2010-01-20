Тимошенко просить виборців Ющенка голосувати за неї

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з проханням до громадян України, які в першому турі президентських виборів підтримали діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА, у другому турі проголосувати за неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції.

Вона зазначила, що вірить, що за В.ЮЩЕНКА голосували справжні патріоти.

«Я хочу попросити вас, щоб ви відкинули всі нечесні звинувачення в мій бік, які абсолютно не відповідають дійсності. Я їх зараз абсолютно всі спростовую... І знали, що я не просто зміцню незалежність України – я посилю її у всіх аспектах. Я зможу реально, без будь-яких конфліктів у суспільстві відродити історичну правду, повернути імена справжніх героїв, я, без сумніву, зможу захистити нашу культуру і мову», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що в ній виборці В.ЮЩЕНКА одержать надійного партнера і людину, яка за жодних обставин не допустить будь-якого послаблення України.

«Ми зробимо з вами нарешті те, про що базікала незліченна безліч політиків. Ми побудуємо справжню енергетичну незалежність, справжню справедливість, справжнє правосуддя, яке врешті-решт примусить відповідати тих, хто не відповідає всі 18 років незалежності за грубе порушення кримінального законодавства і Конституції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.