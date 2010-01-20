Ющенко: ще не відомо, хто програв

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє усім, хто поділяє його цінності, запропонувати після другого туру політичне майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з керівниками облгосадміністрацій, яка відбулась у Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що після виборів людям, які поділяють і шанують демократію, національне відродження, європейські цінності, він запропонує політичне майбутнє.

«Я хотів би, щоб ніхто з вас не сприймав вибори (другий тур – УНІАН), як фатальність. Ще невідомо, хто програв», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, усе, що відбулось у першому турі виборів, може служити об’єднанню людей, які сповідують національно-демократичні цінності.

«Можливо, нам було потрібно втратити якусь частку демократії, незалежності, щоб люди зрозуміли наші цінності», - сказав В.ЮЩЕНКО, знову підкресливши, що він залишається у політиці і пропонує усім стати «один біля одного для забезпечення реалізації нашої політики».