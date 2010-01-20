Ющенко: ще не відомо, хто програв
Президент обіцяє соратникам політичне майбутнє
Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє усім, хто поділяє його цінності, запропонувати після другого туру політичне майбутнє.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з керівниками облгосадміністрацій, яка відбулась у Секретаріаті Президента.
В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що після виборів людям, які поділяють і шанують демократію, національне відродження, європейські цінності, він запропонує політичне майбутнє.
«Я хотів би, щоб ніхто з вас не сприймав вибори (другий тур – УНІАН), як фатальність. Ще невідомо, хто програв», - сказав В.ЮЩЕНКО.
На його переконання, усе, що відбулось у першому турі виборів, може служити об’єднанню людей, які сповідують національно-демократичні цінності.
«Можливо, нам було потрібно втратити якусь частку демократії, незалежності, щоб люди зрозуміли наші цінності», - сказав В.ЮЩЕНКО, знову підкресливши, що він залишається у політиці і пропонує усім стати «один біля одного для забезпечення реалізації нашої політики».