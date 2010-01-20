Експерт побачив, що ПР втрачає монополію на Сході

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що кандидату на пост Президента України Віктору ЯНУКОВИЧУ складно говорити про завдання щодо приросту «чужих» голосів, оскільки динаміка електоральних втрат для нього виглядає загрозливо.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, текст якого передано агентству УНІАН.

«У січні 2010 року ЯНУКОВИЧ втратив більше 1,5 млн. виборців порівняно з першим туром минулих президентських виборів 2004 року. Тому перед другим туром його команда займатиметься не стільки боротьбою за чужого виборця, скільки підтримкою мотивації власного», - переконаний експерт.

При цьому він зазначив: «На одному лише Донбасі – ідеологічній основі його електорального ресурсу – кандидат від ПР втратив близько 900 тис. голосів. Саме у цьому полягає головний позитивний результат команди кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО в цьому регіоні».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, високий відплив ідеологічного виборця В.ЯНУКОВИЧА і позитивна динаміка кандидата на пост Президента Сергія ТІГІПКА є «свідоцтвом руйнування монопольних схем ПР» на Сході.

У цьому контексті політолог зазначив, що, порівняно з результатами попередніх президентських виборів, «ЯНУКОВИЧ істотно втрачає електорат на Донбасі, в Харкові, Запоріжжі і Дніпропетровську. Причому це його ідеологічний виборець, який не відразу прийшов до ТИМОШЕНКО. Проте морально такий виборець вже готовий проголосувати не за ТІГІПКА, а проти ЯНУКОВИЧА».