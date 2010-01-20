Герман не вірить, що Тігіпко стане маріонеткою Тимошенко

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН не вірить, що Сергій ТІГІПКО, який зайняв третє місце у першому турі виборів Президента України, стане маріонеткою у прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та підтримає її у другому турі в обмін на посаду голови уряду.

Про це вона заявила в інтерв’ю УНІАН, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що вона пропонує С.ТІГІПКУ посаду прем’єр-міністра, якщо стане Президентом України.

«Ю.ТИМОШЕНКО повинна зрозуміти одну просту річ: в Україні і в українській політиці, зокрема, є люди, які не продаються ні за посади, ні за гроші», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

На її думку, якщо Ю.ТИМОШЕНКО зрозуміє це, то змінить свою риторику і підхід до людей.

«Якщо вона буде думати, що всіх можна купити, то це призведе її до остаточної катастрофи. Вона повинна зрозуміти, що міряти усіх по собі не можна, що люди мають честь і гідність, моральні принципи. Ї не всі побіжать у ту хвилину, коли вона їх покличе якоюсь посадою», - зауважила Г.ГЕРМАН.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО повинна це зрозуміти як людина і замислитися над цим, коли матиме більше вільного часу.

«Я не вірю, що С.ТІГІПКО буде звичайною маріонеткою в її руках. Так само не вірю, що люди, які голосували за С.ТІГІПКА, будуть сліпо голосувати за того, за кого він закликає чи не закликає голосувати», - упевнена заступник голови Партії регіонів.

Г.ГЕРМАН заявила, С.ТІГІПКО шанує своїх виборців та їхній вибір. «І він не буде їм диктувати, за кого необхідно голосувати», - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, «уся ця чергова афера Ю.ТИМОШЕНКО на купівлю виборців і кандидатів, які не пройшли у другий тур, закінчиться абсолютним фіаско», так само, як і її суцільна поразка на президентських виборах.