У блоці Литвина вже хочуть перерахувати голоси

Народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ пропонує Верховній Раді ухвалити постанову щодо перерахунку голосів на деяких виборчих дільницях на виборах Президента України.

Проект постанови “Про заходи щодо забезпечення достовірності результатів волевиявлення виборців під час голосування на виборах Президента України 17 січня 2010 року” зареєстрований сьогодні у ВР.

Автор проекту постанови мотивує необхідність її ухвалення повідомленнями у засобах масової інформації про випадки порушення вимог Закону «Про вибори Президента України» у процесі здійснення виборцями голосування, підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та встановлення підсумків голосування в межах територіальних виборчих округів на виборах Президента України 17 січня 2010 року.

Проектом постанови пропонується, що ЦВК має здійснити заходи щодо забезпечення встановлення достовірних результатів волевиявлення виборців під час голосування на виборах Президента України 17 січня 2010 року, у тому числі шляхом повторного підрахунку голосів виборців у відповідних виборчих дільницях, а також щодо вибіркової перевірки відомостей протоколів дільничних виборчих комісій щодо участі виборців у голосуванні 17 січня 2010 року.

Крім того, ЦВК має поінформувати Верховну Раду України про здійснені заходи до 7 лютого 2010 року.