СМЕ продає українські активи Коломойському

Компанія Central European Media Enterprises Ltd. (CME) у середу заявила про досягнення домовленості з компанією Harley Trading Limited, яка належить Ігореві КОЛОМОЙСЬКОМУ, щодо продажу 100% телеканалів «1+1» і «Кіно». Про це йдеться в прес-релізі СМЕ, переданому УНІАН. Сума операції – $300 мільйонів готівкою і близько $19 мільйонів для забезпечення діяльності групи в період між підписанням і фінализацією операції. Покупець передасть СМЕ $30 млн. 1 лютого 2010 року, решту суми буде перераховано за фактом закриття операції. Операція має завершитися в другій половині квітня 2010 року.

Президент і виконавчий директор СМЕ Адріан САРБУ, ідеться в прес-релізі, прокоментував операцію таким чином: «Продаж наших українських активів – найкраще стратегічне рішення для СМЕ в поточних умовах. Ця операція дасть нам змогу зосередитися на роботі в країнах Європейського Союзу й тих, які скоро до нього приєднаються. Продаж української групи дасть нам чудові операційні можливості й необхідну гнучкість, підвищить нашу ліквідність і дозволить нам сконцентрувати зусилля на розвитку своїх бізнесів. Я радий можливості продовжувати співпрацювати з І.КОЛОМОЙСЬКИМ, який залишається акціонером і членом ради директорів СМЕ».

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ, у свою чергу, додав: «Я працюю із СМЕ три роки й з величезною пошаною ставлюся до їхніх досягнень на українському ринку. CME вдалося побудувати в Україні сильний бренд «1+1» і зростити безліч талантів. Я маю намір продовжувати діяти в рамках удалої стратегії СМЕ».

«Ніяких змін у складі топ-менеджменту «1+1» не буде, – сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ. – Ми задоволені нинішньою командою на чолі з Олександром ТКАЧЕНКОМ. Наше завдання – зробити групу каналів «1+1» успішним комерційним проектом, тому ми готові значно збільшувати обсяги інвестування й вивести канал у лідери ринку».

Довідка. СМЕ – вертикально інтегрована медіа-компанія, яка займається телемовленням, Інтернетом і виробництвом телеконтенту в семи країнах Центральної і Східної Європи із населенням понад 97 мільйонів чоловік. Телеканали СМЕ є в Болгарії (Pro.bg, Ring.bg), Хорватії (Nova TV), Чехії (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport and MTV Czech), Румунії (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro, MTV Romania), Словаччині (TV Markнza, Doma), Словенії (POP TV, Kanal A, TV Pika) та Україні (1+1, 1+1 International, Kino). Акції CME котируються на NASDAQ і Празькій фондовій біржі під тікером “CETV”.