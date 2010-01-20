Тимошенко провела нараду з керівниками обласних штабів

Блок Юлії Тимошенко посилить роботу більшості своїх обласних штабів для досягнення перемоги Юлії ТИМОШЕНКО під час другого туру виборів Президента 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат від БЮТ, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО, коментуючи перебіг наради в БЮТ за участю керівників обласних штабів, народних депутатів та безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО щодо підсумків першого туру виборів.

За словами М.ТОМЕНКА, як і очікувалося, жодних кадрових змін в керівному складі штабів не відбулося, попри інформацію, розміщену в ряді ЗМІ щодо начебто таких намірів всередині БЮТ. “Жодних кадрових змін не передбачається”, - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що він свідомий того, що подібна дезінформація і надалі буде поширюватися в ЗМІ, аби створити проблеми в організації роботи команди БЮТ перед другим туром виборів. “Всі спроби інформаційних провокацій чи пліток стосовно цього БЮТ розглядає як спробу послабити роботу команди”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також зауважив, що під час наради були підбиті підсумки першого туру виборів Президента, що відбувся 17 січня. “Як і передбачалося, керівництвом штабу звернуто увагу на необхідність посилення роботи в абсолютній більшості областей, оскільки ніхто не знімав завдання перемогти у другому турі”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, під час наради Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що буде вести позитивістську виборчу кампанію, аби презентувати країні новий шлях розвитку України без криміналітету та корупції. “Таким чином вона презентуватиме в різний спосіб для українського суспільства, які реформи повинна зробити влада”, - сказав він. М.ТОМЕНКО додав, що, вочевидь, більшість кандидатів у президенти свої політичні проекти поставили в основі своєї стратегії, тому годі сподіватися, що хтось із них підтримає іншого кандидата в президенти. “Тому завдання БЮТ переконати виборців, які голосували за інших кандидатів у президенти, що ТИМОШЕНКО є кращим вибором, ніж ЯНУКОВИЧ”, - додав він.