БЮТ звертатиметься до "дніпропетровського патріотизму"

У БЮТ сподіваються, що вагомим аргументом на користь кандидата на посаду Президента України Юлії ТИМОШЕНКО для виборців, які у першому турі підтримали Сергія ТІГІПКА, стане “дніпропетровський патріотизм”.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО із посиланням на керівника парламентської фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА.

"Це два дніпропетровця – Юлія ТИМОШЕНКО і Сергій ТІГІПКО. Невже його команда працюватиме на донецьку команду? Це один з наших резервів", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Водночас, на його думку, робота з електоратом С.ТІГІПКА потребуватиме певних зусиль. "Це буде дуже непросто, бо це не означає, що вони одразу ж підуть за нами, але ми звертатимемося до дніпропетровського патріотизму", - зазначив лідер парламентської фракції БЮТ.

І.КИРИЛЕНКО також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна збільшити кількість своїх зустрічей з виборцями на місцях. "Ми дуже великі надії покладаємо на її поїздки", - пояснив він.