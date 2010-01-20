Експерт не радить Тігіпку відкрито погоджуватися на посаду прем'єра

Політолог Вадим КАРАСЬОВ не рекомендує екс-кандидату на пост Президента Сергію ТІГІПКУ відкрито погоджуватися на пост прем`єр-міністра і заявляти про підтримку кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО в другому турі виборів Президента.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

За словами В.КАРАСЬОВА, зараз С.ТІГІПКО має проблематичну ситуацію. Він пояснив, що цей політик, незважаючи на одержану під час першого туру серйозну підтримку, має нетвердий електорат. «Люди, які проголосували за ТІГІПКА, видали йому аванс, кредит», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, в такій ситуації відкрита підтримка будь-кого в другому турі може призвести до втрати частини голосів за свою кандидатуру в майбутньому, під час найближчих виборчих кампаній. Тому, вважає політолог, в становищі С.ТІГІПКА є сенс робити певні заяви, але конкретно нічого не обіцяти. В.КАРАСЬОВ додав, що єдиною обіцянкою з боку екс-кандидата може бути зобов`язання не заважати політикам, які пройшли до другого туру, проводити роботу з його електоратом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кандидат у Президенти Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що запропонувала С.ТІГІПКУ пост прем`єр-міністра у разі її перемоги на президентських виборах.