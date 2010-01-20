Тимошенко: ми з Литвиним в одній коаліції

Кандидат у президенти, чинний прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН є спільною з нею демократичною командою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання, чи планує вона проводити з В.ЛИТВИНИМ переговори про підтримку у другому турі виборів.

«Ми в одній парламентській коаліції, по всіх важливих питаннях у нас є спільне бачення і спільні погляди, ми голосуємо однаково. Там, де є розбіжності, ми ведемо консультації. По суті, ми сьогодні є однією коаліцією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО заявила про початок переговорів з кандидатами у президенти від демократичних сил, які не потрапили до другого туру голосування, стосовно підтримки її кандидатури у другому турі.