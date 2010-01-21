У Москві кажуть, що приїзд Зурабова - знак усьому українському народу

Михайло ЗУРАБОВ має приступити до обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні найближчим часом.

Про це УНІАН сказав голова Комітету у справах СНД Державної думи Росії Олексій ОСТРОВСЬКИЙ.

«Вважаю, що рішення Президента Росії про направлення для роботи в Україні посла Росії Михайла ЗУРАБОВА більш ніж своєчасне. Той шлях, яким ітиме наша братська держава, безперечно, важливий для Росії, і тому логічно, що посол Росії має зараз, буквально сьогодні приступити до своїх обов`язків», - сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що М.ЗУРАБОВ має бути у вирі подій і контактувати з лідерами України, але при цьому не втручатися у виборчий процес, не віддаючи переваги жодному з двох кандидатів на посаду Президента України.

«Я впевнений, що посол Росії не намагатиметься впливати на хід виборчого процесу», - сказав він.

О.ОСТРОВСЬКИЙ вважає, що рішення про направлення М.ЗУРАБОВА до Києва ще раз підтверджує, що Україна – це дуже важлива для РФ братська держава.

Він зазначив, що М.ЗУРАБОВ увесь цей час залишався в Москві через незгоду керівництва Росії з політикою Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Те, що Президент Росії прийняв рішення направити посла саме зараз, пов`язане з тим, що це знак усьому українському народу, що Росія ніколи не виступала, не виступає і не виступатиме проти українського народу, Росія може виступати проти тих політиків, які своєю діяльністю прагнули зруйнувати відносини між братськими державами», - сказав він.

На його думку, зараз склалася така ситуація, коли посол РФ має перебувати не в Москві, а в Києві.

Відповідаючи на запитання, чим відрізнятиметься діяльність посла М.ЗУРАБОВА від діяльності Віктора ЧЕРНОМИРДІНА він сказав: «Насамперед, це залежить не від посла Росії в Україні, а від тих дій, які здійснюватиме нове українське керівництво».

О.ОСТРОВСЬКИЙ вважає, що посол РФ має працювати з будь-яким керівництвом, якщо немає іншого вищого політичного керівництва країни.

«І пан ЗУРАБОВ, і пан ЧЕРНОМИРДІН мають величезний досвід у питаннях економічного і торгового характеру – цим зумовлене те, що пан ЗУРАБОВ має до статусу посла статус із торговельно-економічної співпраці», - сказав він. При цьому О.ОСТРОВСЬКИЙ зазначив, що такий статус має тільки російський посол в Україні.

«Жоден російський посол таких повноважень від Президента Росії не має. Це більш, ніж гідно свідчить про ставлення російського керівництва до України», - сказав він.

О.ОСТРОВСЬКИЙ висловив переконання, що після виборів відношення між країнами нормалізуються.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.

Разом з тим 11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ надіслав відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

19 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.