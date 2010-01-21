Томенко: Янукович міняє підтримку політиків на розпуск парламенту

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що доля президентських виборів залежатиме від активності прихильників Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив в ефірі програми “Точка зору” на Першому національному.

“Це буде боротьба явок”, - сказав заступник голови ВР.

За його даними, команда В.ЯНУКОВИЧА вела переговори з кандидатами в президенти Сергієм ТІГІПКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, пропонуючи згаданим політикам домовитися про дострокові парламентські вибори в обмін на підтримку їхніми виборцями В.ЯНУКОВИЧА у другому турі.

“Питання про розпуск парламенту актуалізується”, – заявив М.ТОМЕНКО.

Відповідаючи на запитання, як саме Ю.ТИМОШЕНКО збирається вести виборчу кампанію до другого туру, заступник голови ВР зазначив, що будуть залучатися відомі представники національної інтелігенції, моральні авторитети, такі як Левко ЛУК`ЯНЕНКО для мобілізації виборців та збільшення їх активності.