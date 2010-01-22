Депутати від БЮТ залишили сесійну залу ВР

Народні депутати від БЮТ залишили сесійну залу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутат Сергій МІЩЕНКО виголосив заяву від фракції, в якій підкреслюється, що БЮТ «не бачить сенсу» брати участь у сьогоднішньому засіданні парламенту.

За його словами, фракція БЮТ вважає, що Верховна Рада «не виконала свого основного обов’язку – не забезпечила на законодавчому рівні проведення чесних, прозорих та відкритих виборів Президента України».

Він зазначив, що фракція неодноразово на цьому тижні вимагала розгляду змін до закону про вибори Президента України.

В заяві фракції БЮТ зазначається, що проведення першого туру виборів Президента 17 січня продемонструвало, що в чинному законі є «суттєві недоліки».

За словами авторів заяви, «в день голосування цими недоліками скористалася Партія регіонів».

«Ними були ретельно сплановані та підготовлені масові фальсифікації», - йдеться в заяві фракції БЮТ.

Також у БЮТ зазначають, що це була «лише репетиція масових фальсифікацій, які Партія регіонів планує застосувати під час другого туру президентських виборів».

«Зараз у Віктора ЯНУКОВИЧА залишається надія тільки на фальсифікацію виборів, а сьогодні ситуація штучно доведена до того, що вже технічно неможливо прийняти закон і втілити його в життя», - заявляють у Блоці Тимошенко.

С.МІЩЕНКО також нагадав, що на цьому тижні фракція БЮТ вимагала створення Тимчасової слідчої комісії щодо вивчення ситуації «з незаконним привласненням В.ЯНУКОВИЧЕМ державної резиденції «Межигір`я».

Він наголосив, що не було жодних «законних підстав» для зволікання зі створенням такої ТСК, оскільки є підписи 150 народних депутатів».

Депутат зазначив, що проект постанови про створення такої комісії «пролежав у профільному комітеті 2 місяці і не був розглянутий».

«З огляду на це фракція БЮТ заявляє, що законні вимоги нашої фракції грубо ігноруються. Ми не бачимо сенсу брати участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України», - наголосив С.МІЩЕНКО.