Депутат бундестагу радить Тимошенко і Януковичу об'єднати зусилля

Другий тур президентських виборів, до якого вийшли Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, стане індикатором для української демократії, заявив в інтерв`ю Deutsche Welle голова комітету у справах Євросоюзу німецького бундестагу Гюнтер Кріхбаум (Gunther Krichbaum). Німецький депутат вважає, що ідея європейської інтеграції може об`єднати політичних супротивників.

“Украй важливо зараз добитися об`єднання зусиль політиків з різних таборів, - сказав він. - Як приклад можна взяти Румунію. Під час переговорів про вступ до Євросоюзу, які проходили у вкрай складний період, свою відповідальність за європейське майбутнє країни усвідомили і румунські консерватори, і соціал-демократи. Європейська ідея зіграла об`єднавчу роль. Україні цього поки що бракує. Тут у політиці переважає розбрат, що показала і нинішня виборча кампанія. Що ж до президента Ющенка, то йому забракло влади і політичної волі, щоб досягти поставлених цілей на шляху євроінтеграції”.

Утім, повноправним членом ЄС Україна ближчим часом не стане, визнав голова комітету, відповідаючи на запитання про очікувані дії майбутнього президента: «Тут важливий поетапний підхід. Необхідно крок за кроком виконувати положення Угоди про асоціацію... працювати над виконанням Копенгагенських критеріїв».

Йдеться, наголошує Г.Кріхбаум, не тільки про реально функціонуючу демократію та побудову правової держави, а й про дотримання правил ринкової економіки. Для цього необхідно рішучіше боротися з корупцією. Ефективність роботи майбутнього президента можна буде виміряти саме за наслідками подолання корупції.

Вибори - лакмусовий папірець, підсумував німецький політик, перевірка на демократію. Якщо другий тур пройде, як перший, вільно і чесно, це означатиме, що «українці гідні того, щоб жити відповідно до європейських стандартів».