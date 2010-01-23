Литвин сумнівається, що Тимошенко віддасть Тігіпку посаду прем’єра

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сумнівається, що Сергій ТІГІПКО стане прем’єр-міністром у разі обрання Юлії ТИМОШЕНКО Президентом України.

Про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

"Я висловлю свою точку зору, і я не претендую на те, що вона єдино правильна. Те, що пропонують перед виборами, не буде реалізовано після виборів", - сказав В.ЛИТВИН.

На його переконання, кандидати у президенти, безперечно, шукатимуть підтримки у стінах парламенту. При цьому він нагадав, що С.ТІГІПКО, отримавши серйозну підтримку на виборах Президента, не має свого представництва у Верховній Раді. В.ЛИТВИН зауважив, що саме тому і будуть виникати «сцени ревнощі» під час ухвалення рішення щодо призначення голови уряду.

"Ніхто ж не захоче запускати у велику політику свого суперника", - сказав В.ЛИТВИН. Він переконаний, що саме цим і пояснюються його сумніви щодо призначення С.ТІГІПКА на посаду прем’єр-міністра.

"Зараз будуть йти змагання, хто краще скаже, кого запропонує, щоб у такий спосіб спробувати перетягти до себе симпатиків", - сказав В.ЛИТВИН.

На думку голови ВР, з тактичної точки зору заяви кандидатів у президенти про готовність надати посади взамін на підтримку своїх колишніх опонентів є безпрограшним ходом. Однак, додав він, вони не будуть реалізовані.