Тимошенко: перший тур фальсифікували мінімум у 3-4 областях

Кандидат у Президенти України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що після зміни складів виборчих комісій фальсифікація результатів другого туру виборів Президента буде неможливою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з жителями Черкаської області в місті Золотоноша.

«Думаю, що зараз комісії, які буде сформовано 50 на 50, не дадуть Віктору ЯНУКОВИЧУ і його команді сфальсифікувати результати виборів, як вони вчинили в першому турі, як мінімум в 3-4 областях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.