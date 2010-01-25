Аваков заявив про підтримку Тимошенко

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ оголосив про своє рішення підтримати в другому турі президентських виборів кандидата на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви А.АВАКОВА розміщений на персональному сайті губернатора.

«Ситуація, що склалася в країні, напередодні другого туру президентських виборів, - заявив А.АВАКОВ, - не дозволяє мені як громадянину самоусунутися від конкретики голосування. Мені дивно чути заяви політиків про те, що «в другому турі виборів вибору немає».

Не підтримати нікого з кандидатів, вважає він, «означає посилити в і без того втомленому суспільстві атмосферу безвиході і приреченості».

«Я не маю права на таку позицію. Саме для активної діяльності я йшов у політику. Не спостерігати, а брати участь – ось моя філософія. Мій вибір – Юлія ТИМОШЕНКО» - заявив губернатор.

«І не на її захист, - йдеться в документі, - спрямований мій голос (Юлія Володимирівна себе в образу не дасть, і в цьому немає ніякого сумніву). Мій голос – на захист тих демократичних цінностей, за які ми боролися. І тут нам з ТИМОШЕНКО по дорозі. Я переконаний, що вона не менше за інших патріотів зацікавлена в незалежності і процвітанні України. Є й інший аргумент, суто прагматичний. Які б докори не висували на адресу прем`єр-міністра її супротивники, як би не критикували діяльність уряду, але є суха статистика, і ми повинні з нею рахуватися».

А.АВАКОВ вважає, що «саме особисте втручання ТИМОШЕНКО дало змогу не тільки врятувати, а й фактично відродити літакобудування в Харкові. Увійшли в ритм, відчувши реальну підтримку влади, наші гіганти – «Турбоатом» і «Електротяжмаш», набирають темп реформи відродження на заводі імені Малишева, ХЕМЗ, ІТРЗ. Були виділені необхідні кошти на будівництво Харківського метрополітену і реконструкцію «Металіста».

На думку А.АВАКОВА, «найлегше звинувачувати в популізмі і огульно критикувати. Продовжувати працювати – значно складніше. ТИМОШЕНКО працює. І якщо я бачу від її роботи користь для області, бачу неймовірно складний, але все таки шлях уперед, я однозначно скажу «так» за Юлію ТИМОШЕНКО. Реальний випадок, коли, допомагаючи Юлії ТИМОШЕНКО, ми допомагаємо собі і майбутньому країни».

«Перед Україною, - підкреслив А.АВАКОВ, - нелегкий шлях, але його треба пройти, відсидітися на узбіччі не вийде. Ми вибираємо не просто прізвище нового Президента країни. Ми обираємо між минулим і майбутнім».

При цьому А.АВАКОВ відзначив, що як голова облдержадміністрації «зробить усе для забезпечення чесних виборів, з рівними можливостями для кожного кандидата».

«Я щиро поважаю вибір кожного харків`янина. І прошу прийняти і поважати мій вибір», - заявив він.