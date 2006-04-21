Турчинов, хворий на гепатит, поїхав на допит до Генпрокуратури

Один з лідерів БЮТ, колишній голова Служби безпеки України Олександр ТУРЧИНОВ (з квітня по вересень 2005 р.), який перебуває в лікарні з діагнозом “токсичний гепатит”, поїхав до Генеральної прокуратури України давати свідчення. Про це УНІАН повідомив прес-секретар Блоку Юлії Тимошенко Віталій ЧЕПІНОГА.

За словами прес-секретаря, О.ТУРЧИНОВ лікується в лікарні “Феофанія”, його стан є досить важким, зокрема, досі невідоме походження “токсичного гепатиту” - такий діагноз поставили політику лікарі. Але, незважаючи на заборону лікарів, О.ТУРЧИНОВ вирішив поїхати до Генеральної прокуратури, щоб дати свідчення у справі щодо нібито незаконного телефонного прослуховування Службою безпеки України. Тим самим, наголосив В.ЧЕПІНОГА, О.ТУРЧИНОВ демонструє, що він ні від кого не переховується і готовий свідчити, щоб максимально швидко з`ясувати істину в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила про порушення кримінальної справи проти О.ТУРЧИНОВА та Андрія КОЖЕМЯКІНА (екс-заступник голови СБУ). За її словами, О.ТУРЧИНОВА, який нині перебуває на лікуванні, намагалися «забрати з госпіталю СБУ».

При цьому вона стверджувала, що всі ті звинувачення і намагання арештувати їх робляться за участю Петра ПОРОШЕНКА та Миколи МАРТИНЕНКА (членів блоку «Наша Україна»).

"ПОРОШЕНКО, який перебуває в безпосередньому зв’язку з ШОКІНИМ і МАРТИНЕНКОМ, який перебуває в безпосередньому зв’язку з ДРІЖЧАНИМ, порушили кримінальну справу проти ТУРЧИНОВА і КОЖЕМЯКІНА за незрозуміле прослуховування невідомо кого", заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас Генпрокуратура того ж дня роз’яснила, що О.ТУРЧИНОВ та А.КОЖЕМ’ЯКІН проходять у кількох кримінальних справах як свідки.

У прес-службі прокуратури уточнили, що одна з цих справ – справа про незаконне прослуховування високопосадовців. (Як відомо, по цій справі визнані потерпілими екс-секретар РНБО Петро ПОРОШЕНКО та екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ).

Інша справа – порушена прокуратурою 24 березня за фактом знищення співробітниками СБУ документів оперативно-розшукової справи, заведеної на російського бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, який нібито має причетність до компанії “РосУкрЕнерго”. (Як пояснював з цього приводу заступник генпрокурора Віктор ШОКІН, з невідомих причин 8 вересня 2005 року за розпорядженням тодішнього заступника голови СБУ Андрія КОЖЕМЯКІНА матеріали справи по МОГИЛЕВИЧУ (20 томів) було знищено “за 40 хвилин”, прокуратура викликала КОЖЕМ’ЯКІНА для свідчень, але він не з’явився).

Як сказали в прокуратурі, на неодноразові виклики у прокуратуру дати свідчення О.ТУРЧИНОВ не з’являвся, 11 квітня була постанова про примусове приведення його для дачі свідчень, однак це неможливо, бо на даний час він перебуває у лікарні. Після виписки О.ТУРЧИНОВА з лікарні прокуратура має намір знову викликати його для дачі свідчень.