Луценко заявляє, що прокуратура залякує міліцію

Органи прокуратури порушили кримінальну справу стосовно працівників міліції, які сьогодні вранці намагалися припинити безлад з боку окремих осіб, яка забарикадувалися на центральній прохідній поліграфічного комбінату «Україна», перешкоджаючи його новопризначеному директору пройти на робоче місце для виконання службових обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Щойно стало відомо про порушення двох кримінальних справ проти працівників міліції, які зупинили весь цей безлад», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, поки немає жодного відеозапису, на якому можна було б побачити, що начебто працівники міліції «чіпляють когось з депутатів».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, виходячи із досвіду, «прокуратура продовжує свою лінію на залякування міліції».

Міністр запевнив, що його підлеглі, які перебували на поліграфкомбінаті «Україна», діяли «виключно в рамках чинного законодавства». Зокрема, бійці спецпідрозділу «Беркут» не допустили близько 60 невідомих осіб, які намагалися ззовні прийти на допомогу тим, хто забарикадувався у приміщенні.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «якщо йти логікою прокуратури, нехай роблять усе – заливають кип’ятком поліграфкомбінат, потім ЦВК, потім підпалюють дільниці. Кримінальні справи будуть порушені проти працівників міліції, які цьому перешкоджають».

Відповідаючи на запитання, чи є постраждалі під час інциденту, міністр сказав, що «фізично постраждалих немає».

У свою чергу, у прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що органами прокуратури порушено кримінальну справу за фактом захоплення будівлі поліграфкомбінату «Україна». Як зазначили у Генпрокуратурі, справу порушено за ст. 341 (захоплення будівль державних громадських установ) та ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Ця справа приймається у провадження Генпрокуратури. «У ході слідства будуть встановлені особи, причетні до цього», - запевнили в прес-службі Генпрокуратури.