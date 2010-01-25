Луценко заявляє, що прокуратура залякує міліцію
Порушили кримінальну справу
|Юрій Луценко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«Щойно стало відомо про порушення двох кримінальних справ проти працівників міліції, які зупинили весь цей безлад», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За словами міністра, поки немає жодного відеозапису, на якому можна було б побачити, що начебто працівники міліції «чіпляють когось з депутатів».
Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, виходячи із досвіду, «прокуратура продовжує свою лінію на залякування міліції».
Міністр запевнив, що його підлеглі, які перебували на поліграфкомбінаті «Україна», діяли «виключно в рамках чинного законодавства». Зокрема, бійці спецпідрозділу «Беркут» не допустили близько 60 невідомих осіб, які намагалися ззовні прийти на допомогу тим, хто забарикадувався у приміщенні.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «якщо йти логікою прокуратури, нехай роблять усе – заливають кип’ятком поліграфкомбінат, потім ЦВК, потім підпалюють дільниці. Кримінальні справи будуть порушені проти працівників міліції, які цьому перешкоджають».
Відповідаючи на запитання, чи є постраждалі під час інциденту, міністр сказав, що «фізично постраждалих немає».
У свою чергу, у прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що органами прокуратури порушено кримінальну справу за фактом захоплення будівлі поліграфкомбінату «Україна». Як зазначили у Генпрокуратурі, справу порушено за ст. 341 (захоплення будівль державних громадських установ) та ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Ця справа приймається у провадження Генпрокуратури. «У ході слідства будуть встановлені особи, причетні до цього», - запевнили в прес-службі Генпрокуратури.