РНБО ухвалила рішення щодо «України»: ні нашим, ні вашим

Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду призначити тимчасового керівника поліграфічного комбінату «Україна» з числа нинішніх заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, враховуючи той факт, що приводом для зіткнення між представниками політичних сил, які беруть участь у виборах, та представниками міліції стала зміна статуту та керівництва комбінату, РНБО прийняла рішення, направлене на те, щоб жодна зі сторін не мала переваг над комбінатом, який друкує виборчі бюлетені.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет міністрів має визначитись з тимчасовим керівником поліграфічного комбінату із числа заступників, які сьогодні працюють на підприємстві. Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що ця людина повинна мати кваліфікацію, досвід, а також доступ до державної таємниці.

Крім того, ця кандидатура має бути погоджена із Службою безпеки України.