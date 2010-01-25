Луценко вже хоче карати водіїв за давання хабара даішникам

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО назвав задовільною роботу відомства у 2009 році, вказавши водночас на необхідність ліквідації у міліцейських підрозділах окремих негативних явищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій колегії МВС України за участю керівників регіональних управлінь міліції.

Серед іншого міністр закликав керівників обласних управлінь внутрішніх справ більше уваги приділяти викоріненню у підлеглих хамства, грубості, що є перешкодою підвищення довіри громадян до міліції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, торік лише за матеріалами Служби внутрішньої безпеки МВС до відповідальності притягались 743 працівника міліції, у тому числі було порушено 659 кримінальних справ. Міністр поставив вимогу прорахунки підлеглих у роботі розглядати принципово, водночас всіляко відзначати переважну більшість тих міліціонерів, які професійно виконують свої обов’язки.

Як зауважив міністр, завдяки тому, що минулий рік для МВС було проголошено роком боротьби з вуличною злочинністю, значно вдалося зменшити кількість пограбувань, хуліганств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень тощо.

Також до позитивних моментів міністр відніс зменшення на 30% кількості ДТП зі смертельними наслідками, завдяки чому Україна «вийшла із чорного списку» за кількістю ДТП у країнах Європи. Зокрема на 100 тисяч населення на сьогодні кількість загиблих у ДТП в Україні становить 11,9, в Угорщині - 13,1, у Польщі – 14,8.

Торкаючись теми хабарництва на дорогах, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що це “дорога з двостороннім рухом”, на якій у більшій частині випадків хабар працівникам ДАІ пропонує водій. Саме тому, на його переконання, необхідно посилити притягнення до відповідальності водіїв, які пропонують хабарі.