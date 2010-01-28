Близнюк: грузини до Донецька мають з'явитися цього тижня з документами

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що єдиною вимогою до міжнародних спостерігачів, що приїжджають з Грузії на другий тур президентських виборів, є наявність у них необхідних документів, виданих Центральною виборчою комісією України.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку. Коментуючи ситуацію з масовим приїздом громадян Грузії до Донецька як спостерігачів на перший тур президентських виборів, але без документів ЦВК, голова облради сказав: «Я упевнений, що у них (громадян Грузії) вистачить розуму і здорового глузду зрозуміти, що це вільна держава Україна, і їхні всілякі методи, вони у нас не проходять». І додав: «Я упевнений у тому, що, якщо вони захочуть сюди приїхати, вони приїдуть до кінця цього тижня, як годиться згідно із законом, у Центрвиборчком, нададуть усі належні документи, а не довідки про звільнення з в`язниці, а документи належні. І одержать посвідчення спостерігачів».

А.БЛИЗНЮК наголосив, що наявність необхідних документів спостерігачів є головною вимогою влади Донецька і області до громадян Грузії, що приїжджають, і тоді вони «нехай приїжджають і спокійно разом із нами працюють».

На уточнення журналіста, що «тут не гратиме роль чисельність грузинських спостерігачів у Донецькій області, а головне, щоб у них були документи?», А.БЛИЗНЮК сказав: «Цілком вірно! Будь ласка!».

Але на завершення він наголосив, що влада області і міста не допустять фальсифікації на виборах 7 лютого. «Нікому не дамо жодного шансу займатися фальсифікаціями і, тим більше, вносити якісь деструктивні моменти», - заявив А.БЛИЗНЮК.