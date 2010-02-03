«Псевдоспостерігачам» Янукович погрожує особливою донецькою вдачею

Кандидат у Президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пригрозив «псевдоспостерігачам», які мають намір прибути до Донецького регіону 7 лютого на другий тур виборів глави держави, особливою донецькою вдачею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в Донецьку в студії телеканалу «Донбас» під час телемосту, спілкуючись в прямому ефірі з жителями регіону.

Кажучи про майбутні вибори на Донбасі, В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Ми це випробування маємо пройти з честю, ми не повинні дозволити, щоб на нашу землю приїжджали всілякі пройдисвіти, такі, як псевдоспостерігачі, які були в першому турі, і висловлювали образливі слова на адресу нашої землі й наших людей». При цьому він додав: «І хай вони спробують ще приїхати. Я думаю, вони зрозуміють, яка вдача тут, у цьому регіоні».

В.ЯНУКОВИЧ ще раз закликав своїх земляків проявити свідомість і взяти активну участь в майбутніх президентських виборах.

«Тому, дорогі земляки, ми нікому не дозволимо, щоб на нашій землі господарювали і навчали нас, як нам жити. Від нас багато що залежить, яким буде 7 лютого», - сказав він, додавши, що поки «нам не можна вважати, що перемога у нас з вами в кишені, перемогу ми ще маємо завоювати».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляв журналістам, що у грузинської делегації, яка прилетіла напередодні виборів двома чартерними рейсами з Тбілісі до Донецька, не було офіційних документів спостерігачів, «вони за «липовими» посвідченнями позаштатних кореспондентів українських газет проходили на виборчі дільниці».

У свою чергу, 17 січня 2010 року на прес-конференції в Донецьку виконуючий обов`язки голови Центральної виборчої комісії Грузії Леван ТАРХНІШВІЛІ говорив, що громадяни Грузії одержали посвідчення позаштатних кореспондентів газети «Молодогвардеец» (м. Луганськ), як альтернативну можливість для проведення спостережень за виборами Президента в місті Донецьку.

За його словами, приїзд грузинської делегації до Донецька «викликав всілякі чутки і нездоровий ажіотаж, і це незрозуміло, тому що це звичайна місія міжнародних спостерігачів, яких ми направляємо до всіх країн, з якими ми співробітничаємо».