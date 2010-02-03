Янукович станцював під пісню Повалій (фото)
12:52, 03 лютого 2010Політика
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Кандидат спілкувався з виборцями
Спілкування Віктора Януковича з виборцями у палаці спорту "Дружба" стало апофеозом його передвиборної поїздки у Донецьку область. Як пише "ОстроВ", кандидат в Президенти пообіцяв відправити "оранжевий кошмар" на звалище історії і закликав земляків прийти на виборчі дільниці 7 лютого.
"Культурну" програму забезпечувала Таїсія Повалій. Віктор Янукович не втримався і станцював.
Фото "ОстроВа"
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