Янукович станцював під пісню Повалій (фото)

Спілкування Віктора Януковича з виборцями у палаці спорту "Дружба" стало апофеозом його передвиборної поїздки у Донецьку область. Як пише "ОстроВ", кандидат в Президенти пообіцяв відправити "оранжевий кошмар" на звалище історії і закликав земляків прийти на виборчі дільниці 7 лютого.

"Культурну" програму забезпечувала Таїсія Повалій. Віктор Янукович не втримався і станцював.

Фото "ОстроВа"