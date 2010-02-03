Янукович станцював під пісню Повалій (фото)

12:52, 03 лютого 2010
Політика
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Кандидат спілкувався з виборцями

Спілкування Віктора Януковича з виборцями у  палаці спорту "Дружба" стало апофеозом його передвиборної поїздки у Донецьку область.  Як  пише "ОстроВ", кандидат в Президенти  пообіцяв відправити "оранжевий кошмар" на звалище історії і закликав земляків прийти на виборчі дільниці 7 лютого.

"Культурну" програму забезпечувала Таїсія Повалій. Віктор Янукович не втримався і станцював.

Фото "ОстроВа"

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