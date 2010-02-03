Тимошенко: виборів в Україні більше немає

Внесені сьогодні парламентом зміни до закону про вибори Президента роблять їх фальшивими, нечесними і неконтрольованими.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО з приводу ухвалення змін до Закону "Про вибори Президента України".

“Декілька годин тому у Верховній Раді відбулася екстраординарна подія. За три дні до президентських виборів в Закон "Про вибори Президента України" були внесені зміни, які повністю руйнують вибори Президента. Роблять їх фальшивими, нечесними, неконтрольованими”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що “це зроблено тому, що ЯНУКОВИЧ не вірить у свою перемогу, і тільки через фальсифікацію хоче здобути результат”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила. що “до внесення цих недопустимих змін всі комісії, які проводили вибори, формувалися на рівних: половина комісії ЯНУКОВИЧЕМ, половина – мною. І це давало надію, що результати виборів, процес голосування були би проконтрольованими.

“Але внесенням змін до Закону, які відбулися з порушенням всіх регламентних норм, по суті, з руйнацією парламентаризму, сьогодні цей паритет, ця рівність в правах контролю за виборами повністю зруйновані”, - підкреслила кандидат у Президенти України і додала: “І тепер на базі цього Закону можна викидати без суду і слідства члена виборчої комісії і робити виборчі комісії тільки на базі представників одного кандидата”.

Ю.ТИМОШЕНКО застерігає, що “це ставить під загрозу проведення виборів і це начисто руйнує демократію в державі. Це повністю руйнує вибір людей, який вони зобов’язані робити на президентських виборах”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зараз вживатиме надзвичайних заходів. “Перш за все, я звертаюся до Президента України. Якщо він відчуває, що він є гарантом Конституції, якщо він відчуває, що він несе відповідальність за продовження розвитку демократії в нашій державі – на цей Закон треба терміново накласти вето. Якщо вето не буде накладено, я буду вважати, що Президент є учасником всіх цих процесів по руйнації чесних виборів”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що “буквально за декілька годин запросила послів країн Великої вісімки”. “Завтра я запрошу послів всіх країн світу, які представлені в Україні, для того, щоб поінформувати їх про те, що з моменту підписання Закону, який сьогодні був прийнятий в парламенті, більше в країні виборів немає. І вони вже не будуть мати значення, тому що все буде сфальсифіковано, від першої до останньої цифри. Крім того, завтра я буду скликати на прес-конференцію представників засобів масової інформації, які представляють інші держави”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що хоче, “щоб весь світ знав, хто і на яких підставах руйнує народжені паростки демократії в Україні”. “Я хочу, щоб весь світ знав, що чесним виборам в Україні прийшов кінець. І хочу щоб світ, так само як і всі громадські організації, всі демократичні люди в нашій державі, дали свою оцінку”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що боротиметься “за те, щоб Закон залишився в тій редакції, в якій він був, і щоб вибори все ж таки в державі відбулися”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».

За таке рішення проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі. За ухвалення документа проголосували 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні. При цьому під час голосування частина депутатів від фракції Партії регіонів сиділи на місцях депутатів від фракції НУ-НС, аби не дати їх колегам, які належать до коаліції, витягнути картки під час голосування.

Цим документом із закону вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата), за поданням голови відповідної міської, районної, районної у місті ради.