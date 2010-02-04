Пинзеник: долю виборів вирішують комісії, а не громадяни

Ухвалені сьогодні зміни до закону про вибори Президента несуть загрозу не лише виборам 7 лютого, а й майбутнім виборчим перегонам.

На цьому наголосив колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК, коментуючи Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" (щодо організації роботи виборчих комісій).

Зокрема, за його словами, “вилучення норми щодо кворуму створює ризик неможливості встановлення результатів виборів”. “За відсутності вимог щодо кворуму може з’явитися кілька рішень комісій. Хто буде суддею щодо легітимності цих рішень?” – зазначив він.

В.ПИНЗЕНИК констатував, що “очевидно, є прогалина в чинному законодавстві, що дозволяє блокувати волевиявлення людей через виборчі комісії”. На його переконання, “є ненормальним, коли і в першому і в другому випадках, не громадяни України, а незначна частина людей у складі виборчих комісій та суди визначають долю виборів”. “Це вкрай небезпечно. І це не останні вибори”, - зауважив він.

В.ПИНЗЕНИК упевнений, що змінювати закон треба, усунувши з нього норми, що передбачають формування комісій виключно з двох кандидатів. На його думку, “варто включити до комісій представника „третьої” сили, наприклад, громадських організацій з метою недопущення блокування результатів виборів”.

При цьому він додав, що до цієї проблеми треба повернутися після 7 лютого. Він також висловив переконання, що “Президентові варто накласти вето на закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України”.