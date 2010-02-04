Нинішні вибори, по суті, «четвертий тур» виборів 2004 року

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що нинішні президентські вибори є по суті «четвертим туром» виборів 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході відеомосту Київ-Москва, присвяченого виборам Президента України і українсько-російським відносинам.

«Ми повинні врахувати, що нинішні вибори не були за порядком денним 2010 року, вибори були по суті справи четвертим туром виборів 2004 року», - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКО, люди, що перебувають при владі, максимально використовують адміністративний ресурс для фальсифікації виборів.

«Нам, особливо українській стороні, треба зробити серйозні висновки для того, щоб, кажучи про розвиток українсько-російських відносин, ми розуміли, що п`ять років в Україні були п`ятьма роками мракобісся», - сказав лідер комуністів.

П.СИМОНЕНКО вважає, що вибори пройдуть, але вже сьогодні українській стороні треба думати, що буде після виборів.