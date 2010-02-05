«Голос України» надрукував нову редакцію закону про вибори
08:46, 05 лютого 2010Політика
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Ющенко думає, це не допустить зриву виборів
«Голос України» надрукував нову редакцію Закону про вибори, напередодні підписаного Президентом.
Тож, закон, що скасовує кворум у дві третіх голосів під час ухвалення рішень виборчкомом, остаточно набрав чинності.
На думку Віктора Ющенка – це не допустить зриву виборів – через відсутність на засіданнях членів виборчих комісій в день голосування.
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