«Голос України» надрукував нову редакцію Закону про вибори, напередодні підписаного Президентом.

Тож, закон, що скасовує кворум у дві третіх голосів під час ухвалення рішень виборчкомом, остаточно набрав чинності.

На думку Віктора Ющенка – це не допустить зриву виборів – через відсутність на засіданнях членів виборчих комісій в день голосування.

ICTV