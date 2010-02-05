Сьогодні останній день агітації на виборах Президента України.

Згідно з ухваленим Центральною виборчою комісією Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року, агітація кандидатів у президенти почалася з 26 січня і триває до 5 лютого, до 24.00.

Результати другого туру голосування з виборів Президента України ЦВК повинна встановити не пізніше 17 лютого.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до офіційних результатів голосування 17 січня, до другого туру президентських виборів вийшли Віктор ЯНУКОВИЧ, який отримав 35,32% голосів виборців, та Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%.