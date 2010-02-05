Головний суд на виборах перейшов на особливий графік роботи

Керівництво Вищого адміністративного суду України, у зв’язку із проведенням 7 лютого 2010 року голосування у другому турі виборів Президента України, затвердило графік чергування суддів та працівників апарату ВАСУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

Відповідно до затвердженого графіка Вищий адміністративний суд України протягом лютого 2010 року працюватиме з 9.00 до 24.00.

В сам же день виборів, 7 лютого 2010 року, Вищий адмінсуд працюватиме цілодобово: з 00.00 до 6.00 та з 8.00 до 24.00.

За словами голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА, особливий режим роботи Вищого адмінсуду у виборчий період необхідний для забезпечення повноцінного, професійного та оперативного розгляду виборчих спорів з метою захисту прав і свобод громадян України.