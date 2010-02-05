Ющенко пояснив, чому підписав нові правила гри на виборах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що підписав зміни до закону про вибори глави держави, тому що отримав інформацію, що один з кандидатів розглядає можливість відкликання своїх представників з виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді щодо забезпечення законності та правопорядку під час проведення другого туру виборів Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, десять днів тому він отримав інформацію про те, що одна зі сторін-учасниць виборів, якщо побачить, що програє, почне відкликати своїх представників з виборчих комісій. Тому він вважає, що ухвалений парламентом позавчора закон сприятиме посиленню демократизації виборчого процесу. Президент зауважив, що не можна допустити повторення на багатьох виборчих дільницях тієї ситуації, що спостерігалась під час першого туру виборів на одній дільниці в Київській області (у Білій Церкві на одній з дільниць були відкликані члени комісії – УНІАН).

В.ЮЩЕНКО погодився з тим, що зміни до закону були внесені дещо пізно, але ними передбачено інструментарій, який не дає можливості блокувати роботу дільниць усіх рівнів.

«Закон серйозно виключив протидію виборам та їх саботаж», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” щодо організації роботи виборчих комісій набув чинності.

Зміни до закону про вибори глави держави Верховна Рада України ухвалила 3 лютого, Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав їх 4 лютого.

Цим документом із закону вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Прем’єр-міністр України, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО після ухвалення цього закону заявила, що він робить вибори фальшивими, нечесними і неконтрольованими.