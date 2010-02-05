Безсмертний: важко уявити, як Янукович чи Тимошенко вітатимуть переможця

Глава Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не вірить у переформатування коаліції після виборів Президента та переконаний у проведенні дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, повідомили УНІАН в прес-службі НСНУ.

«В Україні, якщо не спільно з місцевими виборами, то восени вибори до Верховної Ради будуть проведені обов’язково», - наголосив він. За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, заяви про створення нової коаліції у ВР є “виборчою гарячкою” та перебільшенням можливостей тих, хто про це заявляє.

«Я не вірю в те, що з новим Президентом все поміняється, а у депутатів з’являться нові думки, як запевняють Юлія Володимирівна та Віктор Федорович», - відзначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він зауважив, що з одного боку, повноваження Президента не дозволяють впливати на ситуацію в парламенті, з іншого боку – корпоративні інтереси завжди будуть превалювати над питанням формування коаліції.

В той же час, за його словами, кандидати в президенти заради отримання бажаної посади готові на несподівані сценарії, аби не визнати свою поразку.

Він розповів, що є велика кількість технологічних прийомів, які можуть затягнути не лише оголошення переможця, а й приведення його до присяги. «На сьогоднішній день у опонентів є тисячі можливостей не тільки не встановити результатів виборів, а й не допустити прийняття присяги вже обраним і проголошеним Президентом», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Зокрема, він пояснив, що це можна зробити шляхом блокування засідання Верховної Ради, адже за Конституцією новообраний Президент приймає присягу саме на пленарному засіданні. «Я прогнозую, що ситуація може розвиватися від провалу самого дня голосування до того, що політичної фігури Президента в Україні взагалі може більше не бути, бо ця жадоба до влади може довести учасників до необхідності зміни Конституції», - пояснив він. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що важливо не тільки те, хто переможе, а чи визнає переможений свою поразку. «У цивілізованих країнах після виборів першим іде повідомлення про те, що переміг такий-то, другим – що той, хто програв, привітав переможця. Коли я дивлюсь на нинішніх кандидатів, мені важко уявити, що вони один одного привітають», - сказав він.