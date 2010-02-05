На Михайлівську площу в Києві вже підтягуються прихильники Януковича

У центрі Києва, на Михайлівській площі, починають організовано збиратися прихильники кандидата у Президенти, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі переважно спортивної статури молодих людей під керівництвом відповідальних за кожну групу зосереджується по периметру Михайлівської площі, де о 18.00 розпочнеться концерт і мітинг на підтримку В.ЯНУКОВИЧА.

Учасники акції вдягнені у сині накидки із символікою Партії регіонів. Також декілька сотень молодих людей у синіх плащах стоять на вулицях, прилеглих до Михайлівської площі.

Натомість на місці проведення альтернативного заходу – Софійській площі – масового скупчення людей поки що не спостерігається. Там лише закінчуються останні приготування сцени, зокрема, здійснюється контроль якості звуку.