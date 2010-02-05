Ющенко наказав цілодобово охороняти членів Центрвиборчкому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням дав доручення Управлінню державної охорони України здійснювати цілодобову охорону членів Центральної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, В.ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності та правопорядку під час проведення повторного голосування з виборів Президента України”.

Цим рішенням передбачено, що Служба безпеки України, Управління державної охорони України, МВС під час підготовки, проведення повторного голосування та встановлення результатів виборів Президента України повинні “вжити вичерпних заходів із забезпечення державної безпеки, недопущення проявів терористичного характеру”, а також посилити заходи щодо своєчасного виявлення та припинення протиправних дій стосовно кандидатів на пост Президента, ЦВК, окружних і дільничних виборчих комісій, інших суб`єктів виборчого процесу, в тому числі з боку суб`єктів виборчого процесу. Крім того, ці відомства мають охороняти приміщення ЦВК.