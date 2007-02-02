У діалозі з Путіним Ющенко не хоче оперувати частками і заводами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні ще зарано говорити про конкретні проекти в газовій сфері між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси, коментуючи на прохання журналістів вчорашню заяву Президента РФ Володимира ПУТІНА. (УНІАН: 1 лютого В.ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії).

В.ЮЩЕНКО зазначив, що відносини між Україною і Росією в енергетичній сфері є стратегічно важливими, і до них прикута дуже пильна увага як з боку Києва, так і з боку Москви. «Ми були свідками того, як декларувалися окремі проекти, але потім вони забувалися і уходили в небуття. Але всім зрозуміло, що в галузі енергетичної безпеки політика країн має бути динамічною і зрозумілою і будуватися не на один рік», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, українська сторона виходить з того, що відносини з Росією в цьому напрямі є перспективними і, перш за все, це стосується будівництва нових потужностей як газотранспортних, так і зі зберігання газу. Він нагадав, що існує безліч проектів, які багато років існують на рівні домовленостей бізнес-кіл, але для їх реалізації дуже часто не вистачало політичної волі.

«Ми вкотре говоримо про «Богородчани-Ужгород», наприклад, про газотранспортний проект, який міг би підвищити продуктивність прокачування газу в західному напрямку до 20 млрд. кубів», - сказав він, додавши, що також йшлося про транспортування азіатського газу та інші проекти, які можуть стати об`єктом спільних інтересів.

Кажучи про використання діючої газотранспортної системи, В.ЮЩЕНКО зазначив, що газотранспортна система є стратегічним активом України. Він нагадав, що газотранспортна система України, відповідно до закону, є державною монополією і до всього, що пов`язане з модифікацією цієї системи, потрібно підходити дуже уважно і обережно.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його позиція щодо цього питання формується на принципах національних інтересів України. «Сьогодні ми не ведемо якогось змістовного діалогу (з Росією – УНІАН) щодо параметрів, принципів та інших обставин формування цих відносин», - сказав він, додавши, що на сьогодні для двох сторін головне полягає в тому, щоб за всім спектром взаємних інтересів в енергетичній сфері було здійснено відповідні консультації і запропоновано чітко сформульовані конкретні пропозиції з тих або інших позицій. Після чого, на думку Президента, ці пропозиції мають обговорюватись на засіданні РНБО за участю українського парламенту, і вже потім прийматися остаточні рішення.

Глава держави також сказав, що сьогодні потрібно вести діалог про принципи відносин між Україною і Росією, і тому він би не став «оперувати якимись відсотками, частками, заводами, тому що це ще далеко від істини».