У ЦВК пропонують запастися терпінням аж до четверга

Попередні результати повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія може оприлюднити пізніше, ніж це було під час першого туру виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Зараз ситуація свідчить про те, що процес введення до системи «Вибори» повідомлень про зміст протоколів дільничних виборчих комісій є суттєво уповільненим, і ми не можемо виключати того, що у вівторок - у середу, можливо, у четвер ми лише зможемо назвати остаточні попередні результати виборів Президента України», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що під час першого туру виборів, 17 січня, попередні результати опрацювання 100% протоколів були оприлюднені вже ввечері 19 січня. Водночас М.ОХЕНДОВСЬКИЙ запевнив, що остаточні офіційні результати виборів ЦВК встановить у відведений законом 10-денний термін - до 17 лютого.