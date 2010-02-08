Ахметов розповів про свої «амбітні цілі»
Бізнесмена політика не цікавить?
Народний депутат від Партії регіонів, президент футбольного клубу «Шахтар», відомий бізнесмен Рінат АХМЕТОВ заявляє, що після нинішніх президентських виборів не планує активізувати свою діяльність у політиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на брифінгу після голосування в Куйбишевському районі Донецька (виборча дільниця №84, округ №43), повідомляє його прес-секретар Олена ДОВЖЕНКО.
Відповідаючи на запитання, «у разі перемоги лідера вашої політичної сили, чи не плануєте ви активізуватися в політиці, чи цікавлять вас міністерські крісла?», Р.АХМЕТОВ сказав: «Я вже сказав із цього приводу, що буду президентом футбольного клубу «Шахтар». У нас - амбітні цілі, амбітні завдання для того, щоб порадувати наших уболівальників».
Він не став називати ім`я ймовірного прем`єр-міністра України. «Спершу давайте ми подивимося сьогоднішній результат, що нам потрібно. Я сьогодні можу сказати, за що я проголосував, - сказав Р.АХМЕТОВ. - Я проголосував за сильну Україну, я проголосував за сильну економіку, я проголосував за перемогу над бідністю, за нові робочі місця, за гідну роботу, за гідну заробітну плату. А головне – за гідне життя для кожного громадянина України».
«Країні потрібне економічне зростання. Країні потрібні реформи», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.
Він також назвав позитивні й негативні чинники в Україні. «Мені здається, якщо подивитися на сьогоднішній день, сильна сторона – це наші можливості. Слабка сторона – це слабка економіка й низький рівень життя», - зауважив Р.АХМЕТОВ.