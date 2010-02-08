Ахметов розповів про свої «амбітні цілі»

Народний депутат від Партії регіонів, президент футбольного клубу «Шахтар», відомий бізнесмен Рінат АХМЕТОВ заявляє, що після нинішніх президентських виборів не планує активізувати свою діяльність у політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на брифінгу після голосування в Куйбишевському районі Донецька (виборча дільниця №84, округ №43), повідомляє його прес-секретар Олена ДОВЖЕНКО.

Відповідаючи на запитання, «у разі перемоги лідера вашої політичної сили, чи не плануєте ви активізуватися в політиці, чи цікавлять вас міністерські крісла?», Р.АХМЕТОВ сказав: «Я вже сказав із цього приводу, що буду президентом футбольного клубу «Шахтар». У нас - амбітні цілі, амбітні завдання для того, щоб порадувати наших уболівальників».

Він не став називати ім`я ймовірного прем`єр-міністра України. «Спершу давайте ми подивимося сьогоднішній результат, що нам потрібно. Я сьогодні можу сказати, за що я проголосував, - сказав Р.АХМЕТОВ. - Я проголосував за сильну Україну, я проголосував за сильну економіку, я проголосував за перемогу над бідністю, за нові робочі місця, за гідну роботу, за гідну заробітну плату. А головне – за гідне життя для кожного громадянина України».

«Країні потрібне економічне зростання. Країні потрібні реформи», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

Він також назвав позитивні й негативні чинники в Україні. «Мені здається, якщо подивитися на сьогоднішній день, сильна сторона – це наші можливості. Слабка сторона – це слабка економіка й низький рівень життя», - зауважив Р.АХМЕТОВ.