Ахметов з великою повагою до Ющенка може взяти його у «Шахтар»

Бізнесмен Ренат Ахметов поважає Віктора Ющенка і готовий взяти в свою команду.

Про це він заявив журналістам у штабі Віктора Януковича.

"Секундочку. Що стосується президента Ющенка я можу сказати, що в нього прекрасне політичне майбутнє. Це президент, який був обраний народом", - нагадав Ахметов.

"На сьогодні модно кидати в нього каміння. Я дивлюся, що багато гравців з його команди, коли в нього був хороший рейтинг, бігли на гарній швидкості, щоб пройтися з ним. А, коли він пішов вниз, то бігли - щоб кинути в нього камінням. Зі свого боку, можу сказати, що я відчуваю велику повагу до президента Ющенка", - заявив бізнесмен.

На запитання, чи готовий він взяти Ющенка в свою команду, Ахметов сказвав: "Моя команда - це "Шахтар". Якщо його це цікавить, будь-ласка. В будь-якій якості ми готові його запросити. Але ми повинні поважати".

Що стосується майбутнього Юлії Тимошенко, то бізнесмен сказав: "Ну за неї проголосували багато виборців. Це говорить не те що про її майбутнє, а про її сьогодення".

Українська правда