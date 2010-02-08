У ЦВК заявляють, що вибори Президента відбулись

В Центральній виборчій комісії заявляють, що вибори Президента України відбулись, і обіцяють встановити офіційні результати у визначених законом термін – до 17 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

Він підкреслив, що сьогодні можна констатувати, що повторне голосування відбулось, і зараз ЦВК підраховує результати.

«ЦВК знаходиться в стадії очікування протоколів», - сказав він, додавши, що в комісії є інформація, що деякі протоколи “з мокрими печатками” вже майже готові.

В.ШАПОВАЛ констатував, що була поведена величезна організаційна робота всіма організаторами виборів.

«Ці люди заслуговують на велику подяку суспільства», - сказав він, додавши, що цілодобовий режим роботи свідчить про найвищий прояв патріотизму у працівників комісій різних рівнів.

«Я не сумніваюсь, що, попри всі складнощі, робота буде доведена до кінця», - сказав В.ШАПОВАЛ, висловивши переконання, що до 17 лютого ЦВК оголосить офіційні результати виборів.

Водночас він сказав, що не хоче говорити про те, що може відбутись далі, в тому числі й щодо оскарження рішень в судах.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів Президента України. За результатами опрацювання 95,45% електронних протоколів, кандидат на пост глави держави Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 48,28% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 46,1%.