Наша Україна шпетить Януковича: промова російською - «перша ластівка»

У “Нашій Україні” обурені, що кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ свою першу промову після оголошення даних екзит-полів виголосив російською мовою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

«Віктору ЯНУКОВИЧУ має бути соромно за те, що першу свою промову у штабі після оголошення результатів екзит-полів він зробив російською мовою. Але навряд чи він це зрозуміє, тому соромно за нього всій країні, як мешканцям Східний областей, так і Західних», - сказав, зокрема, народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ/

«ЯНУКОВИЧУ, як кандидату в Президенти, який вже здобув підтримку значної частини населення, я готовий знайти кращих викладачів української мови Львівського національного університету, щоб українцям, які за нього проголосували, не було соромно за свого кандидата», - зазначив депутат.

Водночас він наголосив, що цей виступ є досить символічним. «Кандидат на найвищу посаду в країні навіть не зробив спроби виступити державною мовою. В цьому – все його українство. Страшно навіть уявити, як ця людина буде себе вести надалі, як по відношенню до української мови, так і до культури та історії. Це лише перша ластівка», - підсумував В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.