Опрацьовано 97,84% протоколів: розрив зріс до 2,59%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 97,84% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,5% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,91%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Відтак розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,59%.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,39% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 59 тис. 830 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 415 тис. 285 виборців.