У БЮТ стверджують, що регіонал Чечетов погрожував членам ОВК

Представник команди кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ погрожував членам окружної виборчої комісії № 111 (м. Антрацит, Луганська область).

Про це заявив народний депутат від БЮТ Євгеній СУСЛОВ, який також був присутній на засіданні комісії, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами Є.СУСЛОВА, М.ЧЕЧЕТОВ прибув на ОВК у супроводі свого колеги по парламенту Володимира ЛАНДИКА близько 16.00.

Увірвавшись в кімнату для проведення засідань, соратник В.ЯНУКОВИЧА відразу почав погрожувати членам комісії.

«Михайло ЧЕЧЕТОВ з порога сказав членам комісії, що в них усіх є родини. І кожному з них доведеться подумати про своє майбутнє», - стверджує депутат від БЮТ.

«Правда, відразу після цих слів він помітив мене, знітився і швидко зник з приміщення виборчої комісії», - додав Є.СУСЛОВ.

Штаб «Донбас» кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО має в своєму розпорядженні відеозапис погроз М.ЧЕЧЕТОВА на адресу членів ОВК і готовий надати його всім зацікавленим телеканалам.

Як повідомляв УНІАН, у виборчому окрузі № 111 проходить перерахунок голосів виборців. Там раніше на відео було зафіксовано факт перепакування виборчої документації прямо у холі приміщення, де знаходиться ОВК виборчого округу № 111, що є порушенням законодавства. Було викликано міліцію, фактом порушення опікується прокуратура.