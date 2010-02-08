Янукович має намір створити Секретаріат «сірих мишок»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента України має намір провести масштабну реформу Секретаріату глави держави, зокрема, підвищити його ефективність, деполітизувати та скоротити чисельність співробітників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили керівники штабу В.ЯНУКОВИЧА Ганна ГЕРМАН і Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ, відповідаючи на запитання журналістів, особливого значення не має зміна назви цього органу, який забезпечує діяльність Президента. Водночас політик нагадав, що до 2004 року «ця будівля на Банковій називалася Адміністрацією, потім Секретаріатом».

«І наші помаранчеві друзі заявляли, що зміняться функції – буде така собі канцелярія, яка чорнильниці і олівці роздаватиме, ні на що не впливатиме, а регіони країни залишаться незалежними», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ і констатував, що цього не відбулося.

Тому він наголосив, що на сьогодні актуальними є зміна функцій Секретаріату Президента, який повинен забезпечувати демократичність політичних процесів в Україні і не диктувати свою волю.

У свою чергу Г.ГЕРМАН підкреслила, що в Секретаріаті Президента необхідно скоротити «роздутий апарат». «Треба, щоб в ньому працювало більше серйозних експертів і радників», - сказала вона.

Народний депутат також піддала критиці діяльність нинішнього Секретаріату Президента, де, за її словами, «з’являються якісь непрофесійні хлопчики, які часто змінюють одне одного і дозволяють робити собі серйозні політичні заяви, щось там визначати».

«Основною фігурою в Секретаріаті Президента повинен бути Президент. А всі решта повинні бути такими собі сірими мишками, які тихенько працюють на користь державної справи без вип’ячування значення тих чи інших другорядних фігур», - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона висловила впевненість, що В.ЯНУКОВИЧ побудує собі ефективний, малочисельний, не затратний для держбюджету Секретаріат.